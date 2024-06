Düsseldorf (ots) -Ab heute ist das derzeit leichteste Ultrabook mit Intel Core Ultra 9 Prozessor im Handel. Huawei legt zudem mit einem mintgrünen MateBook 14 in seiner Laptop-Sparte nach.Das neue Huawei MateBook X Pro ist seit heute im Handel erhältlich. Damit setzt Huawei neue Maßstäbe in der Welt der Ultrabooks. Mit seinen rund 980 Gramm ist dieses außergewöhnliche Notebook nicht nur ultraleicht, sondern auch ein wahres Leistungswunder, das mit beeindruckender Hardware aufwartet. Das MateBook X Pro ist das bisher leichteste Notebook mit einem Intel Core Ultra 9 Prozessor und richtet sich an Nutzer, die maximale Mobilität mit Spitzenleistung verbinden möchten.Ein Meisterwerk aus Technologie und DesignDas MateBook X Pro 2024 besticht durch sein elegantes Design und hochwertige Materialien. Die robuste Magnesiumlegierung trägt nicht nur zum geringen Gewicht bei, sondern verleiht dem Gerät auch eine außerordentliche Stabilität. Das 14,2-Zoll-OLED-Display ist ein visuelles Highlight: Mit einer 3K-Auflösung (3120 x 2080 Pixel) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz liefert es gestochen scharfe und lebendige Bilder. Ob für kreatives Arbeiten oder Multimedia-Genuss - das Display überzeugt in Sachen Bildqualität.Ein Kraftpaket unter der HaubeIm Inneren des MateBook X Pro 2024 sorgt der neueste Intel Core Ultra 9 Prozessor für eine beeindruckende Performance. Unterstützt von bis zu 32 GB RAM und einer blitzschnellen NVMe-SSD meistert dieses Notebook auch anspruchsvolle Aufgaben ohne große Mühe. Videobearbeitung, Programmierung, Multitasking - für dieses Leichtgewicht ist wortwörtlich nichts zu schwer. Das von Huawei eigens entwickelte, fortschrittliche Kühlsystem stellt sicher, dass das Gerät auch unter Volllast kühl und leise bleibt.Ausdauernde Akkuleistung und sekundenschnelle KonnektivitätDie Akkulaufzeit des MateBook X Pro 2024 wurde optimiert, um den ganzen Tag und auch auf Reisen durchzuhalten. Mit zwei Thunderbolt 4-Ports, einem USB-C-Port und einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse bietet das Notebook vielseitige Anschlussmöglichkeiten für all deine Geräte. Huawei Share ermöglicht zudem eine nahtlose Integration zwischen dem MateBook X Pro und anderen Huawei-Geräten, was den Datentransfer und die Zusammenarbeit spielend leicht macht.Fazit: Ein unverzichtbarer Begleiter für Profis und KreativeMit dem MateBook X Pro 2024 zeigt Huawei, dass die Spitze der Notebook-Innovation für den Tech-Giganten zum Greifen nah ist. Dieses Gerät vereint ein herausstechendes Design, kraftvolle Leistung und eine beeindruckende Akkulaufzeit in einem ultraleichten Gehäuse. Für professionelle Anwender und kreative Köpfe, die viel unterwegs sind, ist das MateBook X Pro 2024 der perfekte Begleiter. Mit rund 2.500 EUR ist das MateBook X Pro in der High-Spec-Variante mit Ultra 9 zwar kein Schnäppchen, aber bis zum 5. Juli 2024 gibt es das MatePad 11.5" bei Huawei direkt gratis dazu. Wer mit einem Ultra 7 zufrieden ist, erhält das Ultrabook bereits ab 1.999 EUR.Mehr als nur ein Notebook: MateBook 14 in frischem HellgrünNeben dem MateBook X Pro 2024 hat Huawei auch das MateBook 14 vorgestellt. Dieses Modell bietet ebenfalls starke Leistung und Mobilität, ist jedoch etwas schwerer, dafür aber auch preislich sehr viel attraktiver. Wer Preis-Leistungs-orientiert wenig Kompromisse eingehen will, sollte hier zuschlagen, denn das MateBook 14 gibt es ab 1.099 EUR sowie ebenfalls mit attraktiven Launch-Angeboten.Pressekontakt:HUAWEI TECHNOLOGIESConsumer Business GroupMichelle KreisigPublic Relations Manager DACHAm Seestern 5, 40547 Düsseldorfmichelle.kreisig@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/5794531