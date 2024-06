© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Die UBS hebt ihr Jahresziel für den MSCI All Country World Index von 800 auf 830 Punkte an. Analyst Andrew Garthwaite sieht gleich mehrere Gründe, warum die Rallye auch in der zweiten Jahreshälfte weitergehen dürfte.Die Aktienmärkte notieren trotz der Schwankungen in den letzten Wochen weiter nahe ihren Höchstständen. Und viele Anleger sind weiterhin in Kauflaune: Der "globale Risikoappetit-Index" der UBS deutet aktuell auf ein starkes Momentum hin. Das Barometer liegt aktuell 0,8 Standardabweichungen über dem Durchschnitt. Dieser Wert deutet auf eine erwartete durchschnittliche Rendite von 10,2 Prozent für globale Aktien in den nächsten 12 Monaten hin. UBS-Stratege Andrew Garthwaite zählt …