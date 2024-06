Berlin (ots) -Akkreditierung bis zum 07. Juni 2024Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. veranstaltet am 11./12.Juni den Wirtschaftstag 2024 und lädt Pressevertreter herzlich ein.Den Auftakt bildet am 11. Juni 2024 von 15 bis 17 Uhr die Eröffnungsveranstaltung, zu der neben Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann MdB auch der Premierminister der Republik Montenegro, Milojko Spajic, erwartet wird.Am 12. Juni starten wir um 9.30 Uhr mit einer Keynote Session von CDU-Generalsekretär Dr. Carsten Linnemann MdB und demösterreichischen Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Prof. Dr. Martin Kocher.Sprechen werden über den Tag außerdem Bundesfinanzminister Christian Lindner MdB, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger MdB, Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing MdB, Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck MdB, Bundesverteidigungsminsiter Boris Pistorius, der Vorsitzende des Vorstands der Deutsche Bank AG, Christian Sewing, die designierte Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Dr. Sabine Mauderer sowie der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und CDU Deutschland, Friedrich Merz MdB.Als weitere Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik haben sich u.a. angesagt:- Dr. Franziska Brantner MdB, Parl. Staatssekretärin, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz- Bijan Djir-Sarai MdB, Generalsekretär der FDP- Marcel de Groot, CEO, Vodafone Deutschland- René Obermann, Vorsitzender des Verwaltungsrates, Airbus SE- Julia Klöckner MdB, Wirtschaftspolitische Sprecherin, CDU/CSU-Bundestagsfraktion- Alexander Dobrindt MdB, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag- Susanne Klöß-Braekler, Vorsitzende des Aufsichtsrates, ING Deutschland- Omid Nouripour MdB, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen- Dr. Gerhard Schabhüser, Vizepräsident, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik- Dr. Karsten Wildberger, CEO, Ceconomy AGDer Wirtschaftstag 2024 findet statt am11.06.2024 - 15.00 bis 17.00 Uhrund12.06.2024 - 9.30 bis 20.45 Uhr09.30 bis 20.30 UhrimJW Marriott Hotel Central District BerlinStauffenbergstraße 26, 10785 BerlinDie vollständige Agenda finden Sie hier.Wir würden uns sehr freuen, Sie oder einen Vertreter Ihrer Redaktion auf unserer Veranstaltung begrüßen zu können.Ihre Akkreditierungsanfrage mit Angabe Ihres vollständigen Namens, Ihres Geburtsdatums und -ortes sowie der Information senden Sie bitte bis zum 7. Juni 2024 an pressestelle@wirtschaftsrat.deBitte planen Sie für die Veranstaltung im Vorfeld etwas Zeit für einen Sicherheitscheck mit ein und halten Sie Ihren Presseausweis bereit.Kontakt:Klaus-Hubert FuggerPressesprecherWirtschaftsrat der CDU e.V.Tel. 030/24087-301pressestelle@wirtschaftsrat.deOriginal-Content von: Wirtschaftsrat der CDU e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42899/5794554