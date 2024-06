EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Scout24 SE: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu Um 20 % erhöhte Dividende von 1,20 Euro je Aktie

Gesamter Aufsichtsrat neu gewählt - Andrea Euenheim wird neues Mitglied

Erneute Ermächtigung für weitere Aktienrückkäufe München / Berlin, 5. Juni 2024 Die ordentliche Hauptversammlung der Scout24 SE, die heute in München stattfand, hat sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zugestimmt. Insgesamt waren dabei 81,33 % des stimmberechtigten Grundkapitals der Scout24 SE vertreten. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten zählten die Abstimmung über die um 20 % gesteigerte Dividende von 1,20 Euro je Aktie, die Neuwahl aller Aufsichtsratsmitglieder für die nächste turnusmäßige Amtsperiode sowie die neuerliche Ermächtigung für weitere Aktienrückkäufe. Mit Andrea Euenheim wurde ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Sie folgt auf Dr. Elke Frank, die für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand. Die weiteren fünf Aufsichtsratsmitglieder inklusive des aktuellen Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr. Hans-Holger Albrecht, Frank H. Lutz, Maya Miteva, Sohaila Ouffata und André Schwämmlein, wurden erneut für eine Periode von vier Jahren gewählt. Der Frauenanteil im Aufsichtsrat der Scout24 SE bleibt damit unverändert bei 50 %. Andrea Euenheim ist eine ausgewiesene HR-Expertin mit langjähriger Erfahrung in börsennotierten US-amerikanischen und deutschen Konzernen. Aktuell ist sie als Beraterin für Personalstrategie und Unternehmensführung tätig. Andrea Euenheim besitzt umfangreiche Expertise im Bereich globaler Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen (M&A) sowie der Skalierung von stark wachsenden Technologieunternehmen. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Hans-Holger Albrecht erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Die Hauptversammlung hat darüber hinaus den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt sowie den vorgelegten Vergütungsbericht gebilligt. Der Vorstandsvorsitzende Tobias Hartmann berichtete in seiner Rede über die strategische Weiterentwicklung des erfolgreichen dreiseitigen Marktplatzes und des umfangreichen Produktportfolios für alle Marktteilnehmer:innen. "Wir treiben die Digitalisierung und den Wandel des Immobilienmarktes aktiv voran. Mit ImmoScout24 haben wir die Immobilienanzeige ins Internet gebracht. Heute sind wir ein digitales Marktnetzwerk mit maßgeschneiderten Services für Suchende, Eigentümer und Makler. Im aktuellen Marktumfeld sind Makler relevanter als je zuvor: Sie sind diejenigen, die Eigentümern und Suchenden Transparenz und Orientierung bieten. Mit unseren digitalen Lösungen unterstützen wir Makler dabei, erfolgreich zu sein." Dr. Dirk Schmelzer, Finanzvorstand der Scout24 SE, erläuterte in seinem Redebeitrag die weiterhin erfolgreiche finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns. Er zeigte auf, wie das leistungsstarke Produktportfolio und der operative Leverage insbesondere die Profitabilität in allen drei Geschäftssegmenten vorantreibt. Dies spiegelt sich in steigenden Margen, steigenden Ergebnissen je Aktie und steigenden Dividenden wider. Darüber hinaus adressierte er auch das Thema Nachhaltigkeit. "Nach dem wichtigen Investitionsjahr 2022 sind wir wie geplant wieder auf den Weg nachhaltig steigender Profitabilität zurückgekehrt. Diese Entwicklung wollen wir in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. 2023 war ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für Scout24 mit zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis. Und auch die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit zeigt seit dem vierten Quartal 2022 deutliche Zuwächse." Dr. Hans-Holger Albrecht, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, resümierte mit Blick auf die Neuwahl des Aufsichtsrates: "Die sehr gute Entwicklung der Scout24 ist eine gemeinsame Leistung von Vorstand, Aufsichtsrat und der gesamten Belegschaft. Jedes einzelne Mitglied des Aufsichtsrats engagiert sich in besonderer Weise für Scout24. Die intensive und konstruktive Zusammenarbeit im Gesamt-Aufsichtsrat und in seinen Ausschüssen ist Ausdruck dieses Engagements. Dr. Elke Frank hat sich aus beruflichen Gründen entschieden, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken. Wir freuen uns, dass wir mit Andrea Euenheim eine Nachfolgerin gefunden haben, die die im Aufsichtsrat vorhandenen Kompetenzen ebenfalls gut ergänzen wird. Wir bedanken uns für das erneuerte Vertrauen, die Scout24 zusammen mit dem Vorstand für die nächsten Jahre weiter erfolgreich zu entwickeln - für Kunden, Mitarbeiter und die Aktionäre." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie ergänzendes Material zur Hauptversammlung sind auf der Webseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/hauptversammlung verfügbar. Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit rund 25 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 19 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf LinkedIn . Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv.

Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall

Vice President Group Strategy & Investor Relations

Tel.: +49 30 24301 191

E-Mail: ir@scout24.com Ansprechpartner für Medien Viktoria Götte

Senior Manager Corporate Communications

Tel.: +49 89 262024943

