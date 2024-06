Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Der Goldpreis stieg in der letzten Handelswoche auf in der Spitze 2.364 US-Dollar an, konnte die Gewinne im Wochenverlauf jedoch nicht halten und fiel zurück auf die wichtige Unterstützung bei 2.330 US-Dollar, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Der Silberpreis habe hingegen noch einmal das vorherige 11-Jahreshoch bei 32,50 US-Dollar erreicht. Ein Doppel-Top dort verkauften Spekulanten, sodass Silber erneut um zwei US-Dollar gefallen sei, und die Handelswoche bei 30,50 US-Dollar je Feinunze beendet habe. Damit hätten der Gold- sowie der Silberpreis wichtige charttechnische Unterstützungen erreicht. Würden diese Marken brechen, so dürfte sich die Korrektur am Edelmetallmarkt nach der starken Rallye der Vormonate erst einmal fortsetzen. Das Sentiment sei unterdessen unvermindert bullisch für Gold und Silber, wie die Terminmarktdaten der CFTC mit Extremwerten wie zuletzt in 2020 zeigen würden. Dies berge das große Risiko einer Korrektur und kurzfristig agierende Händler sollten sich bewusst sein, dass man auch einmal Gewinne mitnehmen sollte, wenn die Euphorie am Markt am größten sei. ...

