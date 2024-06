Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment Luxemburg (UIL) hat nach dem Abgang von Maria Löwenbrück zwei neue Vorstände bestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Neben Rolf Knigge seien mit Anfang Juni Klaus Bollmann und Kai Nemec in das Gremium eingezogen. Bollmann sei Geschäftsführer der Union Investment Institutional in Frankfurt und leite dort unter anderem den Bereich Produktmanagement, Mandanten- und Vertriebsservices. Innerhalb des UIL-Vorstands werde Bollmann die Funktionen Hauptverwaltungsservices Fonds, Personalservice Luxemburg, Compliance/Recht/ Datenschutz sowie Rechnungswesen/Steuern/Finanzen verantworten. ...

