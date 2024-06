Die Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland waren auf Monatssicht konstant - im Mai wurden 40 E-Autos mehr zugelassen als im April. Den vierten Monat in Folge hat das KBA nun knapp 30.000 E-Autos registriert. Das Mai-Ergebnis von 29.708 neuen Elektroautos in Deutschland bedeutet eine Fortsetzung der bisherigen Lage im laufenden Jahr. Die Nachfrage hat sich grob um die Marke von 30.000 Neuwagen im Monat eingependelt. Der Mai fügt sich nahtlos in ...

