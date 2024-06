Immer mehr Menschen haben Angst vor einem Crash an den Märkten - nicht zu Unrecht, denn die Zeiten sind unsicherer denn je, scheint es. Trotzdem könnte das Verkaufen in einer solchen Situation Sie nicht vor Verlusten schützen, sondern diese sogar verursachen. Die Angst vor einem plötzlichen Zusammenbruch der Märkte ist unter Anlegern weiter verbreitet. Was, wenn mein Portfolio plötzlich 20 Prozent, 30 Prozent oder gar 50 Prozent weniger wert ist?Beim ...

