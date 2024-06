Realty Income (WKN: 899744) hat am Dienstagabend überraschend einen neuen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 vorgelegt. Das müssen Aktionäre der "monthly dividend company" jetzt unbedingt wissen und so geht es laut Management mit dem Unternehmen weiter: Ausblick angepasst - Zeichen der Stärke Überraschend hat am Dienstag das Management des beliebten REITs Realty Income einen neuen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 vorgelegt. Wie die letzte Meldung um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...