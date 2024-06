Die Aktie von Canopy Growth ist in den letzten Wochen unter die Räder gekommen und notiert mittlerweile fast 50 Prozent unter ihrem Jahreshoch aus dem April. Dazu trugen auch die teilweise schlechter als erwarteten Quartalszahlen in der letzten Woche bei. Trotzdem erhöhte ein Analysehaus sein Kursziel am Dienstag massiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...