Mehr als fünf Prozent hat die Aktie von Siemens Energy am Dienstag verloren. Den deutlichen Rücksetzer, der durch skeptische Analystenstimmen ausgelöst wurde, hat der DAX-Titel zwar verdaut. Große Gewinne kann der Highflyer des bisherigen Börsenjahres aber auch am Mittwoch nicht verzeichnen. Eine neue Barclays-Studie bringt keinen Schwung.Analyst Vladimir Sergievskiy hat in seiner neuen Studie auf die Entwicklungen am Vortag reagiert. Nicholas Green von Bernstein Research hatte auf den Indien-Deal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...