Nach einem schwachen ersten Quartal hat der Druck auf die Apple-Aktie deutlich nachgelassen. Mittlerweile notiert so sogar nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch. Positiv ist vor allem die wieder anziehende iPhone-Nachfrage in China, welche noch vor wenigen Monaten ein Sorgenkind des US-Tech-Giganten war."Aktuelle Daten von Drittanbietern deuten darauf hin, dass sich die iPhone-Nachfrage in China stabilisiert", erklärte Citi-Analyst Atif Malik. "Unsere Überprüfungen der asiatischen Lieferkette weisen ...

