Nachdem sich die Porsche-Aktie in der vergangenen Woche wieder leicht erholen konnte, scheint es auch in dieser Woche so positiv weiter zu gehen. JPMorgan hat nämlich in einer aktuellen Studie eine überraschend positive Einschätzung veröffentlicht. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi hat die Porsche-Aktie nach einem einwöchigen Investorentreffen in Asien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Mit Blick auf den chinesischen Automarkt sei eine Konsolidierung notwendig, schrieb er zuletzt. ...

