FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein hohes Kursziel der Bank HSBC für die Aktien der Merck KGaA hat am Mittwoch den Kurs der Aktie angetrieben. Mit einem Plus von 2,8 Prozent auf rund 171 Euro lagen die Papiere an der Spitze des Dax und erreichten das höchste Niveau seit Juni.

Mit der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns könnten Anleger auf eine Geschäftserholung setzen, schrieb HSBC-Analyst Rajesh Kumar. Diese sei in der zweiten Jahreshälfte deutlich zu erkennen und es bestehe das Potenzial für steigende Konsensschätzungen. Er schraubte das Kursziel um 20 auf 190 Euro nach oben und bekräftigte die Kaufempfehlung./bek/jha/