Der DAX liegt auf fast Rekordlevel. Bei Aktienbrokern geht es 2024 aber so richtig rund. Vorstände müssen neu besetzt werden und Aktienkurse sollten sich erholen. Wenn ein Großaktionär eines SDAX-Konzerns publikumswirksam die Führungsmannschaft in Frage stellt, muss einiges geboten sein. So ist es im Frühjahr 2024, da beim Broker Flatex sprichwörtlich der Baum brennt. Der ausgeschiedene CEO Frank Niehage hat Flatex in den vergangenen Jahren nicht nur kaum vorangebracht im Vergleich zur Konkurrenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...