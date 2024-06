Das proprietäre Datenmodell von Asana, The Work Graph®, bietet KI-Teammitgliedern die ideale Struktur, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, benutzerdefinierte Workflows zu optimieren, Risiken zu kategorisieren, Aktionen für Projekte durchzuführen und Arbeit neu zuzuweisen, um Ziele schneller zu erreichen

Asana, die führende KI-Work-Management-Plattform, kündigte heute Asanas KI-Teammitglieder an, anpassungsfähige, auf künstlicher Intelligenz beruhende Mitarbeiter, die Teams dabei unterstützen, ihre Wirkung zu maximieren und Ziele schneller zu erreichen. KI-Teammitglieder sind unbegrenzt anpassbar und können bei der Festlegung von Prioritäten beraten, Workflows steuern und sogar Maßnahmen ergreifen. Dabei gehen sie auf die individuellen Arbeitsweisen von Einzelpersonen und Teams ein. Da der Mensch bei jedem Schritt dabei ist, hat er volle Transparenz und Kontrolle darüber, wie die KI-Kollegen die Arbeit unterstützen.

Die KI-Teammitglieder von Asana, die sich derzeit in der Beta-Phase befinden, basieren auf dem Work Graph®-Datenmodell von Asana, das die ideale Struktur, Transparenz und den idealen Kontext für Unternehmen bietet, um KI zuverlässig zu skalieren. Das Besondere: Der Work Graph verknüpft die Arbeit und Workflows mit den übergeordneten Unternehmenszielen. Das bedeutet, dass KI-Teammitglieder in der Lage sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten und Maßnahmen unter Berücksichtigung des jeweiligen Kontexts und dem zugeteilten Handlungsspielraum zu ergreifen. Das ist wesentlich effektiver als andere KI-Lösungen, die ziellos riesige Datenmengen durchsuchen und Maßnahmen auf der Grundlage unzuverlässiger Informationen ausführen.

Asana KI-Teammitglieder:

Beraten Teams zu Bereichen, die Aufmerksamkeit benötigen, indem sie Erkenntnisse über potenzielle Risiken für die Zielerreichung aufzeigen

indem sie Erkenntnisse über potenzielle Risiken für die Zielerreichung aufzeigen Führen Arbeiten und Arbeitsabläufe in großem Umfang durch Übernahme von Aufgaben, Bearbeitung von Anfragen und Zuweisung von Arbeiten durch

in großem Umfang durch Übernahme von Aufgaben, Bearbeitung von Anfragen und Zuweisung von Arbeiten durch Passen sich an Ihre Arbeitsweise an, indem Sie feststellen, wo Arbeitsabläufe nicht richtig funktionieren oder auf der Grundlage bewährter Verfahren verbessert werden können, indem Sie relevante Ressourcen für die jeweiligen Arbeiten bereitstellen

"Bei der Zukunft der Arbeit geht es darum, Menschen und KI zu kombinieren, um mühelos zusammenzuarbeiten auf diese Weise können Produktivitäts- und Innovationsgewinne erzielt werden, die einen Mehrwert für das Endergebnis darstellen", sagt Dustin Moskovitz, Mitbegründer und CEO von Asana. "Wir sind in der Lage, dies besser als jeder andere zu tun, da wir Asana auf dem Work Graph aufgebaut haben, der die notwendige Struktur bietet, um Arbeit und Workflows mit Unternehmenszielen zu verknüpfen. Das macht KI-Teammitglieder zu hocheffektiven Kollegen."

KI-Teammitglieder können ganz individuell angepasst werden. Workflows lassen sich für jede Rolle, jeden Prozess und jede Branche erstellen und der Mensch hat bei jedem Schritt den vollen Einblick und die nötige Kontrolle. Sie können sogar in einer Art "Multiplayer"-Modus verwendet werden, in dem mehrere Personen in Echtzeit mit KI am selben Arbeitsvorgang zusammenarbeiten können.

Asana-Kunden nutzen KI-Teammitglieder zur Bewältigung wichtiger Geschäftsabläufe, wie z. B. Produkteinführungen, strategische Planung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter, kreative Produktion und vieles mehr. Beispiele für Anwendungsfälle, die derzeit bei Kunden im Gange sind:

Produktion kreativer Inhalte: Ein führendes Unternehmen für Außenwerbung setzt auf KI-Teammitglieder, um den Prozess der Kreativanfragen zu verändern, damit sie sich auf den kreativen Flow und das Design konzentrieren können. Das leisten KI-Teammitglieder: Bearbeitung eingehender Anfragen und proaktives Einholen fehlender Informationen Zuweisung der Arbeit an bestimmte Personen basierend auf dem Kontext Unterstützung bei der ersten Kundenrecherche Verbesserung der Berichtsqualität durch konsistente Daten

Ein führendes Unternehmen für Außenwerbung setzt auf KI-Teammitglieder, um den Prozess der Kreativanfragen zu verändern, damit sie sich auf den kreativen Flow und das Design konzentrieren können. Das leisten KI-Teammitglieder:

Arbeitsanfragen für Marketingkampagnen: Ein globales Cybersicherheitsunternehmen setzt auf KI-Teammitglieder, um Projekte und Kampagnen schneller durchzuführen, damit sich die Mitarbeiter auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. Das leisten KI-Teammitglieder: Erstellung von markengerechten, maßgeschneiderten Marketinginhalten Übersetzung von Inhalten mithilfe ihrer internen Definition von Markenbegriffen Hervorhebung von Schlüsselinformationen über eingehende Anfragen für eine schnellere Prioritätensetzung Durchsetzung von Namenskonventionen zur Verbesserung der toolübergreifenden Kompatibilität

Ein globales Cybersicherheitsunternehmen setzt auf KI-Teammitglieder, um Projekte und Kampagnen schneller durchzuführen, damit sich die Mitarbeiter auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. Das leisten KI-Teammitglieder:

Heute kündigt Asana auch eine neue KI-Chat-Schnittstelle an, die intelligente Konversationsunterstützung bietet unddabei hilft, die Arbeit zu erledigen. Die Kunden können in diesem Monat Fragen stellen wie "Welche Hindernisse gefährden dieses Ziel?" oder "Wer in meinem Unternehmen kennt sich mit diesem Thema aus?". Der KI-Mitarbeiter im Team hilft bei der Erstellung von Plänen und der Zuweisung von Aufgaben unter menschlicher Aufsicht.

"Untersuchungen zeigen bereits, dass 89% der Arbeitnehmer, die KI täglich nutzen, einen Produktivitätszuwachs verzeichnen", sagt Alex Hood, Chief Product Officer bei Asana. "Die Zusammenarbeit von Menschen mit KI hat unsere kollektive Produktivität dramatisch gesteigert. Die Kunden sind begeistert und wir entdecken endlose neue Anwendungsfälle, da die Mitarbeiter Aufgaben an ihre Asana-KI-Teammitglieder delegieren und sich so auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren können."

"Bei Palo Alto Networks sehen wir eine Zukunft, in der KI-Teammitglieder voll integriert werden und mit unseren Mitarbeitern zusammenarbeiten, um ein neues Produktivitätsniveau zu erreichen, Innovationen voranzutreiben und Ergebnisse zu erzielen", sagt Meerah Rajavel, CIO bei Palo Alto Networks. "Die KI-Funktionen von Asana haben das Potenzial, uns dabei zu helfen, unsere Vision zu verwirklichen, eine KI-gestützte Belegschaft zu werden, neu zu definieren, was für die Zukunft der Arbeit möglich ist, und unsere Position als bevorzugter Cybersicherheitspartner zu stärken."

"Bei Anthropic stellen wir uns eine Zukunft vor, in der vertrauenswürdige KI entwickelt und verantwortungsbewusst eingesetzt wird, um Mitarbeiter zu unterstützen, menschliche Fähigkeiten zu verbessern und der Gesellschaft als Ganzes zu nutzen", sagt Dianne Penn, Produktmanagerin bei Anthropic. "Indem wir Transparenz, Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI priorisieren, können wir Systeme schaffen, die als unterstützende Teamkollegen dienen und die menschliche Intelligenz verbessern, anstatt sie zu ersetzen. Wir haben die Möglichkeit, neue Bereiche der Produktivität und Kreativität zu erschließen, sowie neue Potenziale auszuschöpfen, um letztendlich eine Zukunft aufzubauen, in der Spitzentechnologie und menschlicher Einfallsreichtum zusammenkommen, um uns allen zu neuen Höhen zu verhelfen."

Seit der Einführung generativer KI-Lösungen vor einem Jahr hat Asana seine KI-Roadmap weiter umgesetzt, unterstützt durch Vorreiter-Modelle von führenden KI-Anbietern wie Anthropic und OpenAI. Um mehr über den Einsatz von KI in Unternehmen zu erfahren einschließlich der heutigen drängenden Herausforderungen und Chancen lesen Sie hier den Bericht von Asana zum Stand der KI bei der Arbeit 2024.

KI-Teammitglieder von Asana befinden sich derzeit in der Beta-Phase mit ausgewählten Kunden. Weiteres erfahren Sie auf dem Work Innovation Summit San Francisco von Asana. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz auf der Warteliste unter asana.com/ai.

Über Asana

Mit Asana, der besten KI-Work-Management-Plattform, lassen sich Arbeiten und Ziele miteinander verbinden. Über 150.000 Kunden wie Amazon, Accenture und Suzuki vertrauen auf Asana, um alles von der Zielsetzung und -verfolgung über die Kapazitätsplanung bis hin zu Produkteinführungen zu verwalten und zu automatisieren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.asana.com

