Dividende und Prognose - die Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA hat die Ausschüttung einer Dividende von 2,25 Euro pro Aktie (Vorjahr: EUR 1,75) für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 beschlossen. Diese setzt sich aus einer Mindestdividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie sowie einer Bonusdividende von 0,25 Euro je Aktie zusammen. Damit werden insgesamt rund 47,4 Mio. Euro (Vorjahr: 36,1 Mio. Euro) vom Bilanzgewinn der Mutares SE & Co. KGaA ausgeschüttet. Für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt das Mutares-Management die Prognose für die Mutares Group mit einen Konzernumsatz von 5,7 Mrd. bis 6,3 Mrd. Euro und einen Jahresüberschuss in der Mutares-Holding von 108 Mio. bis 132 Mio. Euro.

"Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 und insbesondere der Exit von SMP verdeutlichen das mit unserem Geschäftsmodell verbundene Wertschöpfungspotenzial. Wir sind mit unserem ...

