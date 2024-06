EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Mutares SE & Co. KGaA: Aufsichtsräte für vier weitere Jahre im Amt bestätigt München, 5. Juni 2024 - Die gestrige Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die bisherigen vier Aufsichtsratsmitglieder in der turnusmäßig anstehenden Neuwahl nach Ablauf der bisherigen Amtsperiode mit jeweils großer Mehrheit für vier weitere Jahre im Amt bestätigt und damit die bisherige Arbeit dieses Gremiums honoriert. Im Nachgang zur gestrigen Hauptversammlung hat der wiedergewählte Aufsichtsrat auf seiner konstituierenden Sitzung zudem auch seinen bisherigen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter wiedergewählt. Mit den wiedergewählten Mitgliedern setzt sich der aus vier Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA damit weiterhin wie folgt zusammen: Volker Rofalski, Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Axel Müller, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Lothar Koniarski, Aufsichtsrat

Raffaela Rein, Aufsichtsrat Gestern hat zudem auch die Mutares Management SE, die als einzige Komplementärin die Geschäfte der Mutares SE & Co. KGaA führt, ihre Hauptversammlung durchgeführt und in der turnusmäßig anstehenden Wahl ebenfalls alle Aufsichtsräte im Amt bestätigt; auch bei dieser Gesellschaft wurden in der anschließenden konstituierenden Sitzung der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats wiedergewählt. Damit setzt sich der aus vier Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Mutares Management SE unverändert wie folgt zusammen: Dr. Kris Schleede, Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Lothar Koniarski, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Volker Rofalski, Aufsichtsrat

Robin Laik, CEO der Mutares Management SE, begrüßt die Konstanz der Aufsichtsgremien und kommentiert die Wahlergebnisse wie folgt: "Ich danke den Mitgliedern der Aufsichtsräte der Mutares SE & Co. KGaA sowie der Mutares Management SE für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und freue mich über die erneute Bestätigung aller Mitglieder in den jeweiligen Ämtern sowie auf einen weiterhin erfolgreichen und befruchtenden Austausch in der Zukunft." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk



