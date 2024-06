Seit einer gefühlten Ewigkeit schon notiert die Bayer-Aktie auf niedrigem Niveau. Ende letzten Jahres erlebte der Titel den nächsten herben Rückschlag, von dem die Bullen sich bis heute nicht erholen konnten. Für schlechte Stimmung sorgt unter anderem, dass in naher Zukunft diverse Patente auslaufen und in der Pipeline nur wenig nachzukommen scheint.Gänzlich untätig ist Bayer (DE000BAY0017) in Sachen Forschung und Entwicklung allerdings nicht. Wie "Der Aktionär" berichtet, gab es kürzlich positive Ergebnisse aus den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...