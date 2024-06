© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa



Einige institutionelle Tesla-Aktionäre werfen das Handtuch und steigen aus zum Teil massiven Positionen aus. Was sind ihre Gründe?Die Aktien des E-Autobauers sind in diesem Jahr um fast 30 Prozent gesunken und haben seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 mehr als 50 Prozent eingebüßt, wodurch rund 600 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtet wurden. Tesla-CEO Elon Musk hat mit einem harten Wettbewerb und sinkenden Umsätzen zu kämpfen. "Man hatte das Gefühl, dass sich die Fundamentaldaten von der Realität entfernten", zitiert Reuters John Belton, ein Portfoliomanager bei Gabelli Funds, dessen Firma ihren gesamten Anteil von 65.900 Aktien im ersten Quartal dieses Jahres verkaufte. "Wir …