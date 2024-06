DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. Juni (vorläufige Fassung)

=== 07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und -exporte) 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zur aktuellen Sicherheitslage, Berlin 09:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), BDEW Kongress 2024, Berlin *** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 11:00 DE/Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Pk zum Thema "Apotheken unter Druck", Berlin 13:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, RWE-Vorstandsvorsitzender Kerber, Rede und Diskussion auf dem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin 14:10 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Rede und Diskussion auf dem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,50% Einlagensatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 4,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 219.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz April PROGNOSE: -76,5 Mrd USD zuvor: -69,37 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: 0,0% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 4. Quartal: +3,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,7% gg Vq 4. Quartal: 0,0% gg Vq *** 14:45 EU/EZB, Pk nach Ratssitzung sowie Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone 15:40 DE/Kanzleramtschef Schmidt, Rede und Diskussion auf dem Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin 16:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit Diskussion beim Unternehmertag NRW, Düsseldorf - FR/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestags der Landung alliierter Truppen in der Normandie - Börsenfeiertag Südkorea, Schweden ===

