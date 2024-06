In einem an und für sich eigentlich recht freundlichen Marktumfeld kommen die Anteilscheine des Bergbauriesen Rio Tinto einfach kaum von der Stelle. So notiert die Dividendenperle immer noch unter dem Kursniveau zu Beginn des Jahres. Doch dies ist nach Ansicht zahlreicher verschiedener Experten durchaus eine gute Einstiegsgelegenheit für Anleger. So hat heute nun Deutsche Bank Research das Kursziel für die Papiere von Rio Tinto von 6.000 auf 6.200 Britische Pence (umgerechnet 72,80 Euro) angehoben ...

