Trotz der Herausforderungen der letzten drei Jahre, welche für Aktionäre von Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) eine Abschwächung des Aktienkurses um 27% bedeuteten, weckt ein jüngster Aufschwung von 5,6% neue Hoffnungen. Langzeitanleger hatten bis dato nur eine schwache Marktentwicklung von 18% miterlebt, während kurzfristige Gewinnmargen ein potentielles Zeichen für eine Trendumkehr darstellen könnten. Wichtig ist in diesem Kontext nicht ausschließlich auf den Aktienkurs zu achten, sondern auch den Total Shareholder Return (TSR) zu betrachten. Dieser gibt unter Einbezug von Dividenden und Kapitalmaßnahmen ein umfassenderes Bild und lag für Verizon Communications in den letzten drei Jahren bei -13%, was nicht ganz so bedeutsam erscheint wie die alleinige Betrachtung des Kursrückgangs. Trotz langfristigem Verlust [...]

Hier weiterlesen