STAIDIUM U.S. startet eigenes Produkt "STAIDIUM Baseball"



Kooperation mit Sports Tech Advisory Group und Nagravision Dallas, 05. Juni 2024. STAIDIUM U.S. startet mit "STAIDIUM Baseball" einen Streaming-Service, der speziell auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten von Baseball ausgerichtet ist. STAIDIUM Baseball ist ein gemeinsames Projekt der Sports Tech Advisory Group, die spezialisiert ist auf die Einführung fortschrittlicher Technologien im Sport, und Sporfie, einem Unternehmen der Nagravision Gruppe, die ein führender Anbieter von Technologien in den Bereichen Live-Streaming, Clipping und Instant-Replay ist. Die Technologie von STAIDIUM für Baseball ermöglicht es den Kunden Spiele gleichzeitig von hinter der Home Plate und dem Outfield zu sehen und bietet eine Trainings-Sicht, die mehrere Blickwinkel von Werfern, Schlägern und Läufern synchronisiert. Jason Henley, Partner bei der Sports Advisory Group und ehemaliger College Football Spieler, und Bryan Hayes, ein erfahrener Baseball Manager, haben dazu beigetragen, die bestehende Technologie an die Bedürfnisse von Baseball anzupassen. "Unser Team bei STAIDIUM ist begeistert von der Möglichkeit mit erfahrenen Profis und Branchenkennern wie Jason und Bryan zusammenzuarbeiten. Sie bringen jahrelanges Wissen und Erfahrung im Baseball mit und ihr Know-how hat entscheidend dazu beigetragen, dieses Projekt, angefangen vom Konzept bis hin zu einem vollumfänglichen Produkt, zu entwickeln", sagt Dave Cochran, Managing Director von STAIDIUM U.S. "Wir freuen uns, dass wir unser Fachwissen im Bereich Technologie und Sport in die neue Partnerschaft mit STAIDIUM einbringen können, um das Erlebnis für die Zuschauer und die Entwicklungsmöglichkeiten für die Spieler im Baseball zu verbessern. Die Integration von auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Kameras und fortschrittlichen Technologien, wird die Art und Weise revolutionieren wie Baseballspiele gestreamt und analysiert werden. Dieser innovative Ansatz bietet nicht nur ein einzigartiges Erlebnis für die Zuschauer, sondern liefert auch unschätzbare Erkenntnisse für die Entwicklung von Spielern und das Scouting", so Jason Henley, Co-Gründer der Sports Tech Advisory Group. "Die hochmodernen KI-Kameras von STAIDIUM revolutionieren die Entwicklung von Sportlern, indem sie Videos in professioneller Qualität liefern, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Spielern, Trainern und Scouts gerecht werden. Mit dem durch STAIDIUM für Training, Entwicklung und Analyse bereitgestellten Video-Material, das qualitative hochwertige Aufnahmen und verschiedene Blickwinkel liefert, definiert STAIDIUM die Standards im Bereich Sport-Analyse und Talent-Entwicklung neu", sagt Bryan Hayes, Co-Gründer der Sports Tech Advisory Group. Die Kombination aus KI-basierten Kameras von STAIDIUM und der Streaming-Plattform Sporfie von Nagravision ermöglicht es, sowohl den Zuschauern wie auch professionellen Trainer-Teams und Scouting-Abteilungen eine einzigartige Nutzererfahrung zu bieten. Benutzer können Highlights in Echtzeit oder bei der erneuten Wiedergabe speichern, Spielzüge direkt am Spielfeldrand überprüfen und Bild für Bild aus mehreren Perspektiven betrachten. "Die Bereitstellung kosteneffizienter Produktionslösungen in größerem Umfang ist eine Herausforderung, die unsere Spitzentechnologie bei Nagravision mit Sporfie meistert. Sie hilft bei der Erfassung, der Aufzeichnung und dem nahtlosen Austausch von Inhalten", sagt Chris Neilson, Director Business Development bei Nagra Sport. "Wir freuen uns, die Vision und das Engagement von STAIDIUM zu unterstützen, um das Live-Streaming von Sport zu verändern und das Scouting und Coaching in den Vereinen und Ligen zu verbessern." "Wir haben im letzten Jahr mehrere Projekte mit Sporfie von Nagravision durchgeführt und freuen uns darauf, auch in Zukunft neue Projekte zu lancieren. Chris Neilson, Director Business Development bei Nagra Sport, war von Anfang an ein großer Unterstützer und Befürworter dessen, was STAIDIUM auf den Weg gebracht hat, um die Streaming-Landschaft im Sport zu verändern - wir schätzen seine Unterstützung und Loyalität sehr", so Cochran. Die STAIDIUM Baseball Kooperation plant ihre ersten Installationen auf den Baseballfeldern des Arizona Athletic Grounds (AAG) in Mesa, Arizona, einer der größten Einrichtungen für Jugendsport und Unterhaltung in Nordamerika, vorzunehmen. AAG ist ein 320 Hektar großer Park, der unter anderem 8 Baseball- und Softballfelder für Erwachsene und 16 Fastpitch-Softball- und Baseballfelder für die Little League beherbergt. Jedes Jahr besuchen Millionen von Menschen den AAG, um an Profi-, Vereins- und Freizeitsportveranstaltungen teilzunehmen. STAIDIUM U.S. nutzt KI und Machine Learning, um vollautomatisiertes Live-Streaming von Sport-Events anzubieten. STAIDIUM U.S., eine Tochtergesellschaft des in Deutschland ansässigen Sporttechnologieunternehmens SPORTTOTAL AG, wird von dem erfahrenen Manager Dave Cochran geleitet. Um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren, besuchen Sie https://staidium.com . Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland und staidium.net in den USA hochfrequentierte und wachstumsstarke Portale für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sport-Events wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat u.a. erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen. Um mehr über SPORTTOTAL AG zu erfahren, besuchen Sie https://sporttotal.com/ . Kontakt

