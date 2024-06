Paris (ots) -Nach nur wenigen Stunden Laufzeit ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit: Unterstützer:innen des umweltbewussten Küchengeräte-Herstellers Daan Tech (https://daan.tech/de/) haben in einer seit heute laufenden Investitionskampagne mit ihren Beiträgen schon die Marke von einer halben Million Euro erreicht - Tendenz weiter steigend. Daan Tech verfolgt als französisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von umweltfreundlichen und zugleich besonders kompakten Geschirrspülmaschinen spezialisiert hat, vor allem eine Mission: Die Haushaltsgerätebranche nachhaltiger zu gestalten. Um dieses Ziel noch schneller zu erreichen und das eigene Wachstum voranzutreiben, bietet der 2016 gegründete Impulsgeber zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte auch Interessierten in Deutschland die Möglichkeit, sich diesem progressiven Projekt als Investor:in anzuschließen. Bei Crowdcube (https://www.crowdcube.eu/early-access/daan-tech) können Interessierte seit heute in die Kampagne einsteigen - der Eintritt ist noch bis einschließlich 19. Juni möglich.Zum Sortiment von Daan Tech gehört der Eco-Kompakt-Geschirrspüler Bob (https://daan.tech/de/bob-entdecken/), der mit seinen platzsparenden Maßen (34x49x49 cm) in jede Küche passt - sogar unterwegs im Camper - und erstaunlich leistungsstark bei besonders sparsamen Verbrauch ist. Er bietet fünf Spülprogramme von 15 bis 180 Minuten und bis zu 75 Grad Celsius. Seine 20-minütige Express-Spülung verbraucht beispielsweise 2,9 Liter Wasser und 0,25 kWh Strom - eine Handwäsche hingegen etwa zwölf Liter und je nach Wassertemperatur bis zu 0,6 kWh. Daan Tech konnte auf dieser Basis dazu beitragen, zwischen Januar 2021 und Juli 2023 in Deutschland 14,5 Millionen Liter Wasser einzusparen - mittlerweile sind es mehr als 500.000 Liter pro Monat. Das Unternehmen produziert in einem Werk in Cugand bei Nantes, Frankreich.Daan Tech lädt weiterhin die deutsche Community ein, auf der Plattform Crowdcube (https://www.crowdcube.eu/companies/daan-tech/pitches/lmXYGq) in das Unternehmenskapital von Daan Tech zu investieren - und sich damit der öko-aktiven Bewegung in Europa anzuschließen und die Haushaltsgeräte-Industrie nachhaltig zu gestalten. Der Einstieg ist noch bis zum 19. Juni 2024 schon ab einem Mindestinvest von 200 Euro möglich.Über Daan TechDaan Tech mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von nachhaltigen und verantwortungsvollen Haushaltsgeräten spezialisiert. Seit seiner Gründung in 2016 hat sich vor allem mit der Entwicklung von Bob, einer kompakten und besonders umweltfreundlichen Geschirrspülmaschine, einen Namen gemacht. Das besonders kleine Gerät ist darauf angelegt, Wasser und Energie zu sparen. Bob ist insbesondere für kleine Haushalte, Büros und Trips mit dem Camper / Vans attraktiv. Daan Tech legt größten Wert auf technische Innovationen und umweltfreundliche Lösungen in seinen Produkten. Weitere Informationen gibt es auf www.daan.tech.Pressekontakt:Maik Stönner | Tel: +49 174 611 5755 | E-Mail: maik.stoenner@tonka-pr.comSandra Wesp | Tel: +49 159 0435 9607 | E-Mail: sandra.wesp@tonka-pr.comOriginal-Content von: Daan Tech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175141/5794798