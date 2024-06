TUI beginnt an Höhe zu gewinnen

Werbung







TUI könnte in den nächsten Monaten vom Untergang des Konkurrenten FTI profitieren. Wird die deutsche Firma diese neue Chance nutzen können?



Die Corona-Krise hat aufgrund des Lockdowns und der restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie besonders den Tourismussektor beschädigt. Aus diesem Grund konnte der Münchner Reiseveranstalter FTI sich nicht von der schlechten Lage erholen und hat diese Woche Insolvenz gemeldet. Auf der anderen Seite ermöglicht die Pleitemeldung des drittgrößten Reisekonzern Europas neue Geschäftsmöglichkeiten für die Konkurrenten.



Nach drei Jahren mit großen Kursverlusten positioniert sich das deutsche Unternehmen TUI als Kandidat, um einen bedeutsamen Marktanteil anzuziehen. Laut TUI-Deutschlandchefs rechnete die Firma "für diesen Sommer mit Steigerungen bei den Durchschnittspreisen von 4%" im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aufgrund der positiven Nachrichten hat sich das Interesse der Investoren in einer der größten Touristikunternehmen der Welt erhöht. Die Aktie ist schon diese Woche um 14% gestiegen. Darüber hinaus verstärken sich in den Medien die Gerüchte von einen potenziellen MDAX®-Aufstieg.









Das Werkzeug für Aktien- und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC