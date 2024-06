Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Ankündigung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag wird das größte Risiko für die Märkte in dieser Woche darstellen, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Die Experten seien der Meinung, dass eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte im Wesentlichen garantiert sei, wie von den Vertretern des EZB-Rates bereits angekündigt. Das Tempo und der Umfang der Zinssenkungen nach der Juni-Sitzung seien jedoch weit weniger klar, insbesondere nach der positiven Überraschung im Mai-Inflationsbericht und den Anzeichen einer Erholung der Wirtschaft im Euroraum. ...

