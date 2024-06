Hannover (www.anleihencheck.de) - Wenn die noch zu veröffentlichende Inflationsrate für den Berichtsmonat Mai 2024 bei höchstens 0,4% M/M liegt, dann wäre das Ziel der Bank of England erreicht: Preisniveaustabilität!, so die Analysten der Nord LB.Auch im Vereinigten Königreich liege diese Zielmarke bei 2,0%. Dass die Inflation nun so zügig so nahe an diese Schwelle komme, könne weiterhin mit einem Basiseffekt begründet werden. Die hohen Inflationszahlen aus dem Frühjahr 2023 würden nach und nach aus der Kalkulation der Jahresrate entschwinden, weshalb im April 2024 vom Office for National Statistics nur noch ein Wert von 2,3% Y/Y ausgewiesen worden sei (0,3% M/M). Zwar wäre damit ein wichtiger Meilenstein erreicht, das MPC werde aber dennoch nicht zwangs läufig automatisch die Bank Rate senken möchten. Zunächst sollte absehbar sein, dass sich die Preisentwicklung nachhaltig auf einem niedrigen Niveau stabilisiert und außerdem scheinen die Aufwärtsrisiken für eine wieder anziehende Preissteigerungsrate weiterhin nicht gebannt, so die Analysten der Nord LB. Beide Umstände seien von dem Gremium stets hervorgehoben worden. Implikationen für die Geldpolitik der Bank of England könnten darüber hinaus demnächst auch aus 10 Downing Street kommen, denn auch in Großbritannien werde in diesem Jahr neu gewählt. ...

