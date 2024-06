Frankfurt (www.fondscheck.de) - Gestern verzeichneten 10 US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse in Höhe von 886,8 Mio. USD, was der größten Kryptowährung zu einem Sprung über die 70.000 USD-Marke verhalf, so die Experten von XTB.Mehr als 800 Millionen Dollar an Short-Positionen seien gestern aufgelöst worden, aber es sei immer noch unklar, warum die Zuflüsse sowohl bei BlackRocks IBIT- als auch bei Fidelity FBTC-Fonds so groß gewesen seien. Einige Spekulationen würden darauf hindeuten, dass die Aussicht auf die Gründung einer in Texas ansässigen Börse (Texas Stock Exchange) durch Citadel Securities und BlackRock, die sich auf börsengehandelte Produkte "spezialisieren" werde, den Markt beflügeln könnte, aber Tatsache sei, dass die gestrigen Zuflüsse wahrscheinlich von einigen großen Käufern beeinflusst worden seien - trotz der Schwäche an der Wall Street und bei Edelmetallen. Auch schwächere Makrodaten aus den USA (und dem US-Dollar) könnten ein Auslöser für den erwarteten Schwenk der US-Notenbank und sinkende Treasury-Renditen sein, was die Nachfrage nach so genannten risikoreichen Anlagen erhöhen könne (05.06.2024/fc/n/e) ...

