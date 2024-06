Great Wall Motor bringt mit dem Ora 07 eine sportliche Elektrolimousine in Europa auf den Markt. In Deutschland sind ab sofort Bestellungen möglich. Aber auch zur kürzlich bekannt gewordenen Schließung der Europa-Zentrale in München gibt es neue Aussagen. Zunächst aber die Modell-News: Nach dem GWM Ora 03 (früher als Ora Funky Cat verkauft) ist der Ora 07 das zweite Great-Wall-Modell der Ora-Linie in Europa. Die Limousine greift dabei aber viele ...

