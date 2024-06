© Foto: picture alliance/AP Images | Evan Agostini



Michael Novogratz, der Gründer und CEO von Galaxy Digital, prophezeit wegen einer verbesserten politischen Landschaft in den USA einen 6-stelligen Bitcoinpreis."Wenn Bitcoin in den kommenden Wochen die Marke von 73.000 US-Dollar knackt, könnte der Preis bis Jahresende auf 100.000 US-Dollar oder mehr steigen", so Novogratz bei Bloomberg TV. Für ihn sei das ein realistisches Ziel. Der Bitcoin konnte das Niveau seines historischen Höchststandes von 73.798 US-Dollar im März nicht mehr erreichen. In den vergangenen 4 Wochen hat die führende Kryptowährung allerdings stetig zugelegt und weilt nun nah an der Marke von 71.000 US-Dollar. Die allgemeine Stimmung gegenüber Kryptowährungen hat sich laut …