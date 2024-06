www.bernecker.info

Die dänische Reederei verweist auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Containertransporten. Das macht sich in steigenden Frachtraten bemerkbar. Zudem sind insbesondere in Asien und im Nahen Osten neue Staus in der Hafenabwicklung zu erwarten, was die Containernachfrage weiter erhöht. Mærsk rechnet nun für das gesamte Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 7 bis 9 Mrd. $ anstatt wie bisher mit 4 bis 6 Mrd. $. Der Aktienkurs ist dabei, aus dem seit Anfang 2021 bestehenden Abwärtstrend nach oben auszubrechen. Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 23.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Kursfeuerwerk vorerst abgebrannt- PALANTIR: KI-Profiteur?- Attraktiver US-Wert aus dem Bereich Nachhaltigkeit- Lupe: Update zum Passiven Einkommen Portfolio