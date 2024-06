JARIET Technologies, ein fabrikloses Halbleiterunternehmen, das sich auf hochleistungsfähige Datenkonverter-Transceiver spezialisiert hat, kündigte eine Erweiterung seines führenden Produkts ELECTRA-MA um eine wesentlich breitere ELECTRA-Produktfamilie an, die auf dem Erfolg in der elektronischen Kriegsführung mit mehreren Antennen und dem Prototyping für die 6G-Mobilfunkkommunikation aufbaut. Das erweiterte Produktportfolio ist gut positioniert, um die Anforderungen von RADAR, Satellitenkommunikation, Testgeräten und Quantencomputing mit optimierten Angeboten von 100 MHz bis 36 GHz und erhöhter Anschlussdichte zu erfüllen. Die ELECTRA-Plattform macht die nächste Generation mit anwendungsoptimierten Angeboten möglich, indem sie direkte RF-Abtastung von VHF bis Ka-Band bei ADC/DAC-Abtastraten von bis zu 64 GSPS bietet.

Die ELECTRA-Architektur, die sich bereits in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich etabliert hat, wird nun als eine Produktfamilie kommerziell erhältlicher integrierter Schaltkreise (ICs) angeboten, um einem breiteren Kundenkreis den Zugang zu JARIETs führender Technologie in einem eigenständigen Gehäuse mit einer SerDes-Datenschnittstelle nach Industriestandard zu ermöglichen. Die gemeinsame Architektur und Softwareumgebung, die in der gesamten ELECTRA-Familie zum Einsatz kommt, senkt die Entwicklungskosten für den Kunden und ermöglicht eine schnellere Markteinführung bei gleichzeitiger Abdeckung von Multifunktions- und Multi-Domain-Anwendungen. Die Bandbreite von 36 GHz ermöglicht SDR (Software Defined Radio) bei doppelt so hoher Frequenz wie bisher und mit einer Echtzeitbandbreite (Instantaneous Bandwidth, IBW) von bis zu 6,4 GHz pro Wandler. ELECTRA bietet mehr als das Dreifache der Taktrate des nächstgelegenen ADCs der Konkurrenz und mehr als das Doppelte des nächstgelegenen DACs. Die 10-Bit-ADCs mit 64 GSPS liefern bei 9,5 GHz eine 10 dB bessere Rauschdichte (Noise Spectral Density, NSD) und eine 17 dB bessere Rauschzahl (Noise Figure, NF) als die besten 14-Bit-ADCs.

Details zu den Produkten der ELECTRA-Familie:

2T2R ELECTRA-MA: 64 GSPS, 36 GHz (Ka-Band), max 6,4 GHz IBW ELECTRA-MK: 58 GSPS, 22 GHz (K-Band), max 2,9 GHz IBW ELECTRA-MX: 51,2 GSPS, 12 GHz (X-Band), max 1,28 GHz IBW 25-mm x 25-mm BGA-Gehäuse

4T4R ELECTRA-QA: 64 GSPS, 36 GHz (Ka-Band), max 6,4 GHz IBW ELECTRA-QK: 58 GSPS, 22 GHz (K-Band), max 2,9 GHz IBW ELECTRA-QX: 51,2 GSPS, 12 GHz (X-Band), max 1,28 GHz IBW 27-mm x 32-mm BGA-Gehäuse

RF-Abtast-ADCs/DACs

Grobe und feine DUCs/DDCs

Interne Takterzeugung mit extrem niedrigem Jitter auf jedem Sende-/Empfangspaar

Multi-Chip-Synchronisation

16 Lane 30 Gbps JESD204C SerDes-Transceiver

12-nm-CMOS-Prozess mit geringem Stromverbrauch, Wafer-FAB in den USA

Eine ELECTRA-ähnliche Technologie ist auch im Co-Package mit gängigen FPGAs, als IP-Block zur Integration in Ihren eigenen ASIC und in Form von Chips erhältlich.

JARIET Technologies wird ELECTRA auf dem IEEE MTT-S IMS (International Microwave Symposium) in Washington, D.C., vom 18. bis 20. Juni 2024 vorführen.

Evaluierungsboards und ICs sind ab sofort erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie die ELECTRA-Produktseite, kontaktieren Sie den JARIET-Vertrieb und folgen Sie JARIET Technologies auf LinkedIn, um über die neuesten Entwicklungen informiert zu bleiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

