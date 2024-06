Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada gab heute um 15:45 Uhr deutscher Zeit ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt, so die Experten von XTB.Es sei erwartet worden, dass die Bank of Canada die erste Zinssenkung in einem neuen Lockerungszyklus vornehmen und die erste Zentralbank der G7-Staaten sein würde, die die Zinsen senke. Einige Finanzinstitute hätten jedoch das Risiko gesehen, dass die BoC die Zinsen auf der heutigen Sitzung unverändert lasse, um noch mehr Vertrauen zu gewinnen, dass sich die Inflation in Richtung der Mitte des 1-3%-Ziels bewege. ...

