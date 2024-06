Trotz negativer Impulse von der Zinsseite sind die Preise unterm Strich wenig gefallen. Allerding haben etliche den Moment zum Einstieg genutzt. Was den Markt nach Ansicht Goldbergs jetzt belastet.Zusammenfassung Nach Ansicht von Joachim Goldberg treibt die Zinspolitik die Laune an den Aktienmärkten vor sich her. Wobei die hiesigen, mittelfristig orientierten Investorinnen und Investoren den Kursrücksetzer zum Einstieg und zu Gewinnmitnahmen genutzt hätten, letzteres ab den erwarteten 18.400 Punkten. ...

