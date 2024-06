Krypto News: On-Chain-Daten enthüllen Wal-Aktivität in neustem Memecoin

Eine besondere Chance für Memecoin-Trader bieten die neu gelisteten Token. Zu ihnen gehört auch der Multichain-Memetoken von Dogeverse, welcher schon an seinem ersten Notierungstag um 45 % explodierte. Denn laut den On-Chain-Daten haben sich bereits die ersten Wale auf ihn gestürzt. Dies macht wiederum Kryptodaten-Spezialisten leichter aufmerksam und mit ihren Tweets wiederum weitere Investoren. Möglicherweise steht Dogeverse vor einer großen Rally, die bis zu 279.586 % betragen kann. Was genau hinter dieser Prognose steckt und wie sich der neue Memecoin am ersten Tag entwickelt hat, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Multichain-Memecoin Dogeverse wird erstmalig an Kryptobörse gelistet

Während des Vorverkaufs ist Dogeverse bereits den Investoren ins Auge gesprungen, da sich sein Geschäftskonzept von den anderen Memecoins erfolgreich abgrenzt und durch eine besonders hohe Zukunftssicherheit positiv auffällt.

Aus diesem Grunde konnte der Presale mehr als 15 Mio. USD einwerben und zeitweise ein Verkaufstempo von 1 Mio. USD pro Tag erreichen. Nachdem der Vorverkauf am 3. Juni abgeschlossen wurde, fand am heutigen Tage die erste Listung um 12 Uhr deutscher Zeit statt.

Da einige Investoren zu spät vom Presale erfahren haben, nutzten viele heute am ersten Notierungstag ihre Chance. Somit konnte $DOGEVERSE innerhalb der ersten vier Stunden bereits um mehr als 45 % steigen.

Zurückzuführen war dieser hervorragenden Entwicklung unter anderem auf das Interesse der Wale, die laut den Angaben der bekannten Kryptodaten-Website DEXTools einige Investments in Höhe von mehr als 10.000 USD vorgenommen haben.

Aktuell kommt der neue Multichain-Memecoin schon auf 7.870 Tokeninhaber und eine Liquidität von 2,11 Mio. USD, die zudem für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten gesperrt ist. Somit müssen sich Investoren so lange keine Sorgen über einen Abzug der Liquidität und einen Rug Pull machen.

Bisher kommt Dogeverse auf eine selbst berichtete Umlaufversorgung von 100 Mrd. Coins und somit 50 % der Gesamtversorgung von 200 Mrd. $DOGEVERSE. Dabei erzielt es eine Marktkapitalisierung von 29,69 Mio. USD.

Dies bietet im Verhältnis zu anderen Memecoins noch einiges an Spielraum. Viele von ihnen erreichen zumindest kurzzeitig Bewertungen von 100 Mio. USD oder ein paar weniger sogar 1 Mrd. USD.

Mit einem solch explosiven Start wächst die Chance, dass auch mehr Investoren auf Dogeverse aufmerksam werden. Der DEXTscore von 99/99 bietet Anlegern zusammen mit den Sicherheitsüberprüfungen des Codes zudem eine höhere Sicherheit, was wiederum leichter weitere Liquidität anziehen kann.

Sollte Dogeverse nur eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD erzielen, so entspräche dies einem Kursgewinn von 214 %. Wenn hingegen 1 Mrd. USD erreicht wird, sind sogar 3.040 % möglich. Im Vergleich zu Dogecoins 89,08 Mrd. USD wären sogar 279.586 % denkbar.

Warum ist der Memecoin Dogeverse so beliebt?

Memecoin-Trader sind meist auf der Suche nach außergewöhnlichen Coins, welche aus der Masse von Imitaten herausstechen und eine größere Viralität aufbauen können. Einige von ihnen legen bei langfristigen Investments zudem Wert auf einen realen Nutzen, wie die Verbesserung der Interoperabilität.

Aber auch günstige Bewertungen sind attraktiver, da Investoren stets versuchen, etwas preiswert zu kaufen, um es dann teurer wieder zu verkaufen. Memecoins mit einer niedrigen Marktkapitalisierung bieten somit ein viel höheres Steigerungspotenzial als stärker etablierte.

Allerdings sind sie auch gefährlicher, da sie es unter der Masse von minütlich neu erscheinenden Alternativen schwieriger haben, genügend Reichweite und Viralität aufzubauen. In dieser Hinsicht bietet Dogeverse einige entscheidende Eigenschaften, welche ihn attraktiver als andere Memecoins wie beispielsweise Dogecoin macht. Dies ist auch der Grund für die hohe Nachfrage im Vorverkauf und darüber hinaus.

Einer der wichtigsten Vorzüge ist die erhöhte Interoperabilität, mit welcher Dogeverse Brücken zwischen den einzelnen Blockchain-Ökosystemen von Ethereum, Polygon, Avalanche, Solana, Base und BNB Chain baut. Somit können die verschiedenen Nutzer, Entwickler, Investoren und Angebote besser erschlossen werden, die ansonsten stark zerstreut sind.

Laut einige Experten wird sich nur eine Blockchain durchsetzen, während andere von einem Multichain-Zeitalter ausgehen. Ganz gleich, welches Szenario eintrifft, der Memecoin Dogeverse ist optimal positioniert und vor einseitigen Risiken geschützt.

Ebenso wurden die Tokenomics besonders strategisch gewählt, um somit den Kurs zu fördern. Unter anderem verwendet er einen Staking-Mechanismus, welcher eine Rendite von 34 % jährlich zahlt. Dies kann wiederum leichter Investoren überzeugen und die Umlaufversorgung binden.

Hinzu kommt eine Orientierung an wertstabileren Assets wie Bitcoin anstelle von inflationären Coins wie Dogecoin. Stattdessen können keine neuen Coins erstellt werden, womit die Anzahl auf 200 Mrd. Token streng begrenzt ist.

Derzeit sind die Investoren in einer Goldrauschstimmung, da wir uns in einem Bullenmarkt befinden. Deswegen sind auch die Memecoins im ersten Quartal 4,6-mal stärker gestiegen als der nächste Kryptosektor, wobei es durchschnittlich 1.313 % waren.

Verkaufszahlen von neuen GameFi-Memecoin explodieren ebenfalls

Überdies ist sogar zu beobachten gewesen, dass die Anleger ein größeres Interesse an Memecoins im Vergleich zu nützlichen Kryptowährungen hatten. Dies lässt sich unter anderem an dem verhältnismäßig hohen On-Chain-Volumen von teilweise mehr als 40 % sowie den höheren Verkaufszahlen der Memetoken-Presales erkennen.

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist der Vorverkauf des neuen GameFi-Memecoins von PlayDoge. Er wurde angesichts der großen Nachfrage nach Neuauflagen von Spielklassikern speziell für die Retro-Fans erschaffen, die teilweise Zehntausende bis Millionen für alte Spiele bezahlt haben.

Allerdings profitiert PlayDoge nicht nur von diesem Trend. Ebenso positioniert es sich im Wachstumsmarkt des Gamings, auf dem vorwiegend dem Mobilegaming eine noch größere Wachstumsgeschwindigkeit prognostiziert wird. Genau deswegen wird von PlayDoge eine eigene App für Handheld-Geräte entwickelt.

Jedoch revolutioniert PlayDoge auch das Retro-Gaming mithilfe von neuartigen Funktionen und Features, welche mithilfe der Blockchain-Technologie ermöglicht werden. Somit können die Spieler nicht nur alte Kindheitsträume und -erinnerungen wieder aufleben lassen, sondern ebenso von bahnbrechenden Vorteilen profitieren.

Dabei ermöglicht die Blockchain-Technologie erstmalig wirkliche Besitzrechte an digitalen Errungenschaften, die Chain dauerhaft und unveränderlich abgesichert werden. Überdies sind mithilfe von Play-to-Earn Belohnungen in Kryptowährungen möglich, welche die Spieler bei PlayDoge für ihre gewonnenen Punkte erhalten.

Somit werden die Nutzer fairer an dem Erfolg der Spieleplattform beteiligt. Dies motiviert sie wiederum eher zum Streamen und Einladen von Freunden, somit können die Gewinne in Kryptowährungen noch einmal gesteigert werden, was allen Teilnehmern des Ökosystems zugutekommt.

Aufgrund des besonderen Geschäftsmodells und dem realen Nutzen in Kombination mit dem Memecoin-Branding konnte PlayDoge schnell 2,3 Mio. USD mit seinem Vorverkauf einwerben. Interessierte sollten sich beeilen, da die Preise kontinuierlich angehoben und die Staking-Rendite von derzeit 128 % mit den zunehmenden Investoren abnimmt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.