Den jüngsten Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zur Wochenmitte mit solidem Rückenwind von der Wall Street und in Erwartung einer Zinssenkung in der Eurozone zu Käufen genutzt. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 18.576 Punkten. Tags zuvor war er zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen. Der MDAX stieg am Mittwoch um 0,69 Prozent auf 26.966 Punkte."Die EZB wird morgen voraussichtlich als erste große Zentralbank der G7-Volkswirtschaften die Zinsen ...

