Hamburg (pta/05.06.2024/18:08) - Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) hat nach vorläufigen IFRS-Zahlen den Umsatz im Konzern 2023 deutlich gesteigert. So stieg der Umsatz um 40 % auf 162 Mio. Euro, nach 116 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, verbesserte sich um 22 % auf 16,2 Mio. Euro, nach 13,3 Mio. Euro in 2022 (angepasst). Das bisher berichtete EBITDA von 12,6 Mio. Euro für das Jahr 2022 wurde gemäß IAS 8 korrigiert. Die Eigenkapitalquote belief sich Ende 2023 auf 26 %, nach 23 % ein Jahr zuvor (angepasst; 20% berichtet).

Der Vorstand

