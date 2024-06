© Foto: DALL-E



Die Kryptowährung hat durch die Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA und die gigantische Nachfrage der Wall Street einen Ritterschlag erhalten, der endgültig beweist, dass Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben.Laut Marktdaten von Farside Investors gab es bis Ende Mai Netto-Zuflüsse in die Bitcoin-ETF-Märkte von knapp 14 Milliarden Dollar. Das ist ein absoluter Rekord für den Start einer neuen ETF-Kategorie an der Wallstreet. Der Bitcoin-Kurs hat ebenfalls entsprechend profitiert und notiert wieder nahe seines letzten Allzeithochs. Darum ist das Interesse der Wall Street so groß Bitcoin ist ein dezentrales, nicht manipulierbares Netzwerk, das auf der operativen Ebene komplett autonom …