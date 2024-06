Mutares - Carve-Out Spezialist mit steigender Transaktionsfrequenz. Gestern gab es auf der Hauptversammlung - ohne Überraschungen bei den Abstimmungen - zukunftsgerichtete Aussagen zu den Wachstumschancen in Indien und China. Europa scheint nicht mehr genug Möglichkeiten zu bieten. Warum nicht? Auch den US-Markt will man zukünftig nach Chancen durchforsten. Und nachdem man Anfang der Woche mit der sechsten Übernahme dieses Jahres den Lieblingssektor Automotive durch eine Add-on für Amaneos gestärkt hatte, melden die Münchener heute den bereits 7. Zukauf in diesem Jahr. Wieder Automotive. Weltweit ...

