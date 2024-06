DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: US-Privatsektor schafft im Mai weniger Stellen als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Mai schwächer gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 152.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 175.000 Jobs vorausgesagt. Im April waren unter dem Strich 188.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 4.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

US-Rohöllagerbestände gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 31. Mai ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,233 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,156 Millionen Barrel reduziert.

ISM-Index Service im Mai deutlich gestiegen

Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im Mai gestiegen. Der vom Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index erhöhte sich auf 53,8. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten 50,7 erwartet nach einem Vormonatsstand von 49,4. Ein Wert oberhalb der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten signalisiert eine wirtschaftliche Belebung, unterhalb von 50 weist er auf eine Abschwächung hin.

Scholz: Erhalt der Institutssicherung bleibt deutsche Richtschnur

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in einer Rede vor Vertretern von Genossenschaftsbanken deutlich zum Erhalt der deutschen Institutsischerung bekannt. "Die Position der Bundesregierung zur Bankenunion und Edis hat sich nicht verändert", sagte Scholz bei der 79. Bankwirtschaftlichen Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken mit Blick auf die Verhandlungen zu einem Europäischen Einlagensicherungssystem (Edis).

Scholz: Brauchen schnelleres und einfacheres Bauen für mehr bezahlbaren Wohnraum

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit schnellerem und einfacherem Bauen mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland schaffen. Es gehe darum, Deutschland zu modernisieren und gleichzeitig mehr erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, damit Städte und Dörfer bezahlbarer und lebenswert bleiben, wie er beim Tag der deutschen Bauindustrie sagte. Scholz bekräftigte hier auch, dass Deutschland jährlich 400.000 neue Wohnungen braucht, selbst wenn dies auch unter normalen Bedingungen eine große Herausforderung sei.

VDA: Mehr als jeder dritte Betrieb plant Investitionsverlagerung ins Ausland

Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschlands automobilem Mittelstand plant Investitionsverlagerung ins Ausland. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Diese zeigt außerdem, dass jedes zweite Unternehmen Beschäftigung in Deutschland abbauen will und dass die Bürokratie die Unternehmen zunehmend belastet. Der VDA forderte die Bundesregierung angesichts der Umfrageergebnisse auf, für wettbewerbsfähige Energiepreise, schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie ein wettbewerbsfähiges Steuer- und Abgabensystem in Deutschland zu sorgen.

Habeck würdigt Beitrag der Monopolkommission zur Sicherung des Wettbewerbs

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der konstruktiven und gleichzeitig kritischen Expertise der Monopolkommission einen wichtigen Bestandteil für faire Marktbedingungen in Deutschland. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens betonte der Minister, die Behörde habe mit ihren Haupt-, Sektor- und Sondergutachten die Wettbewerbssituation in Deutschland sowie die deutsche Wirtschaftspolitik maßgeblich geprägt.

Geywitz: Wohngemeinnützigkeit weitere Säule für bezahlbares Wohnen

Bundesbauministerin Klara Geywitz sieht in der vom Kabinett auf den Weg gebrachten Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit eine "weitere starke Säule für bezahlbares Wohnen. Das Kabinett hatte beschlossen, im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2024 die "Förderung wohngemeinnütziger Zwecke" als neuen gemeinnützigen Zweck in die Abgabenordnung aufzunehmen. Von der Regelung könnten zunächst etwa 100 Körperschaften, wie zum Beispiel Stiftungen, Vereine oder Unternehmen und rund 105.000 Mieterinnen und Mieter profitieren, erklärte das Bauministerium.

Kanadas Notenbank senkt Leitzins auf 4,75%, signalisiert weitere Zinssenkungen

Die Bank of Canada (BoC) hat den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Sie ist damit die erste Zentralbank in der Gruppe der sieben weltweit führenden Volkswirtschaften (G7), die die Zinsen senkt, nachdem die Notenbanker zuvor weltweit rasche und aggressive Anstrengungen unternommen hatten, die Zinssätze anzuheben, um die Inflation einzudämmen.

+++ Konjunkturdaten +++

USA/Einkaufsmanagerindex Dienstleistung Mai 54,8 - S&P Global

Brasilien Industrieproduktion Apr -0,5% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Apr +8,4% gg Vorjahr - IBGE

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.