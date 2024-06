Das Hubble-Teleskop leistet seit vielen Jahren wichtige Dienste im All. Doch es ist in die Jahre gekommen und anfällig geworden. Trotzdem schmiedet die Nasa noch lange Pläne mit Hubble. Diverse Meldungen der vergangenen Monate haben klar gemacht, dass sich die Lebenszeit des Hubble-Weltraumteleskops langsam aber sicher dem Ende zuneigt. So schaltete es Ende April von alleine vorsorglich in den "Safe Modus".AnzeigeAnzeige Hubble schaltet in den Ein-Gyroskop-Modus... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...