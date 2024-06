Vizsla Silver wird am 17. Juni 2024 eine außerordentliche Aktionärsversammlung abhalten. Der Zweck ist die Genehmigung der zuvor angekündigten Abspaltung durch einen Plan of Arrangement zwischen Vizsla Silver und Vizsla Royalties Corporation, der sogenannten Spinco. Sierra Madre Gold and Silver gab bekannt, dass SEMARNAT, die für Umweltgenehmigungen zuständige mexikanische Bundesbehörde, Änderungen an der bestehenden Betriebsgenehmigung für den Minen- und Mühlenkomplex Guitarra im Bundesstaat Mexiko genehmigt hat. Unternehmen im Überblick: Sierra Madre Gold & Silver ? https://sierramadregoldandsilver.com/ ISIN: CA8263XP1041 , WKN: A3CM97 , TSXV: SM.V Weitere Videos von Sierra Madre Gold & Silver ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/sierra-madre-gold-silver/ Vizsla Silver Corp. ? https://vizslasilvercorp.ca/ ISIN: CA92857Y1060 , WKN: A2PTL5 , FRA: 0G3.F , TSXV: VZLA.V , Valor: 42064860 Weitere Videos von Vizsla Silver Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/vizsla-silver-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Silber Silver Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV