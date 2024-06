Im starken Marktumfeld für Tech-Aktien legt am Mittwoch auch Amazon wieder zu. Der E-Commerce-Riese profitiert zusätzlich von einer positiven Studie von Bernstein, in der der Wert als "Top-Pick" unter den großen Tech-Konzernen bezeichnet wird. Das Anfang Mai erreichte Allzeithoch rückt damit wieder näher.Amazon sei der Top-Pick, da der Konzern dieses Jahr bei digitaler Werbung einen starken Aufschwung erlebe. Im ersten Quartal habe sich dieser Markt auf breiter Front erholt, so Analyst Mark Shmulik. ...

