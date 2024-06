Americhem, Inc., ein weltweiter Marktführer bei innovativen Polymerlösungen, hat heute die Ernennung von Lauren Lutikoff zum neuen Global Sustainability Leader des Unternehmens bekannt gegeben. Diese Schritt erfolgt im Zusammenhang mit der globalen Nachhaltigkeitskampagne "Americhem, a Sustainability Enabler", die Ende 2023 angekündigt wurde.

In ihrer neuen Position wird Lauren eine zentrale Rolle bei der Integration von Nachhaltigkeit in alle Unternehmensbereiche von Americhem übernehmen, die Marktstrategie, Kundenbeziehungen, Technologie und betriebliche Exzellenz umfasst. Im Zuge dieser Integration sollen die Wettbewerbsvorteile von Americhem gestärkt und nachhaltige Praktiken als Differenzierungsmerkmal von Americhem herausgestellt werden. "Ich freue mich darauf, diese Mission von Americhem zu leiten, um Innovation und Verantwortung für die Umwelt in allen Regionen voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass unsere Ziele für eine grünere Zukunft durch jede Aktion und jede Initiative umgesetzt werden", so Lauren.

Als Leiterin des Sustainability Advisory Council von Americhem wird Lauren außerdem funktionsübergreifende Nachhaltigkeitsmaßnahmen unterstützen, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams erleichtern und Beschäftigte dazu befähigen, aktiv an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele von Americhem mitzuwirken. Lauren wird auch dafür verantwortlich sein, das Bewusstsein der Kunden und der Industrie für die Nachhaltigkeitsziele von Americhem zu stärken.

John Richard, CEO bei Americhem, erklärt: "Unser Weg für mehr Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Ziel es ist ein Versprechen für die Zukunft. Unsere Aufgabe ist es, durch Integrität zu führen, verantwortungsvoll zu innovieren und den Wandel zu inspirieren."

Wenn Sie Fragen zu den Nachhaltigkeitszielen von Americhem haben, besuchen Sie americhem.com oder kontaktieren Sie Lauren Lutikoff unter llutikoff@americhem.com.

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologieorientierter Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Leistung, Lösungen und Vertrauen durch eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden bilden das Fundament des Unternehmens. Alle Produkte des Unternehmens werden unterstützt durch einen umfassenden technischen Support, der Qualität, Zuverlässigkeit und Wert gewährleistet. Americhem betreibt zehn Produktionsstätten und unterhält Vertriebsniederlassungen rund um den Globus.

