Bloomreach die Plattform, die eine unbegrenzte E-Commerce-Personalisierung ermöglicht wird seine Partnerschaft mit valantic und commercetools durch den Start des B2B Accelerator erweitern. Der Accelerator erleichtert für B2B-Marken die nahtlose Integration eines kompatiblen Stacks von Lösungen wie Bloomreach Discovery. Mit dem Accelerator können Unternehmen ihre Markteinführung und Wertschöpfung beschleunigen und die Risiken bei der Umstellung auf Composable Commerce senken.

"Die Integration von Bloomreach Discovery in unseren commercetools B2B Accelerator ist ein wichtiger Schritt, insbesondere für unsere großen Unternehmenskunden. Wir sind stolz darauf, als einzige Digitalagentur eine Blaupause für B2B in Foundry anzubieten", so Vanessa Belstler, Business Area Manager, valantic. "Diese Integration erweitert die Fähigkeiten unserer Plattform und ermöglicht unseren Kunden, eine Produktentdeckung zu implementieren, die umgehend ROI und Umsatz generiert und ihnen Wettbewerbsvorteile auf dem Markt verschafft."

"commercetools ist erfreut, die Erweiterung unseres Netzwerks durch Integrationen mit hochkarätigen Partnern wie Bloomreach und valantic bekannt geben zu können, die Unternehmen völlig neue Möglichkeiten eröffnen, zu skalieren und sich anzupassen", erklärt Chris Holley, Global Director of ISV Partnerships, commercetools. "Diese neue Lösung erhöht die Flexibilität und Effizienz und sorgt für eine nahtlose Integration für Marken im gesamten Handelsökosystem. Mithilfe dieser robusten Tools können Unternehmen nahtlos wachsen und florieren und ihren Kunden bei jeder Interaktion ein überragendes Erlebnis bieten. Wir freuen uns darauf, zusammen mit unseren geschätzten Partnern dieses Kapitel der Innovation und des Erfolgs zu schreiben."

"Wir begrüßen die Partnerschaft mit valantic und commercetools, um mit dem B2B Accelerator grenzenlose Wachstumschancen zu schaffen", so Marcel Lamers, Director of Channel EMEA, Bloomreach. "Gemeinsam werden wir eine reibungslose Integration gewährleisten und Marken aus dem gesamten Commerce-Ökosystem bei der nahtlosen Skalierung und Expansion mit unseren Lösungen unterstützen. Wir freuen uns darauf, zu dieser neuen Reise mit Discovery und unseren branchenführenden Partnern aufzubrechen und maßgeschneiderte Kundenerlebnisse über alle Touchpoints hinweg zu bereitzustellen."

Erfahren Sie mehr über den Start des B2B Accelerators und die Partnerschaft von Bloomreach mit valantic und commercetools.

Über Bloomreach

Bloomreach personalisiert das E-Commerce-Erlebnis. Seine Daten-Engine führt Kunden- und Produktdaten in Echtzeit zusammen, damit Unternehmen verstehen, was Kunden wirklich wollen. Indem Sie diese Erkenntnisse mit jedem Kanal verbinden, wird das E-Commerce-Erlebnis grenzenlos und spiegelt den Wandel der Kundenpräferenzen beim Einkaufen wider. Unterstützt durch die Geschwindigkeit und die Skalierbarkeit von Loomi, der KI von Bloomreach für den E-Commerce, schafft dies unbegrenzte neue Kaufpfade, eine höhere Rentabilität und schnelles Unternehmenswachstum. Zu den Bloomreach-Produkten gehören: Engagement, eine Marketing-Automatisierungsplattform, Discovery, eine E-Commerce-Suchlösung, Content, ein Headless CMS, und Clarity für KI-gestütztes Conversational Shopping. Das Unternehmen besitzt mehrere KI-Patente und bedient mehr als 1.400 globale Marken, darunter: Williams-Sonoma, Bosch, Puma und Marks Spencer.

Über valantic

valantic gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen für digitale Lösungen, Beratung und Software auf dem Markt. Mehr als 500 Blue-Chip-Unternehmen setzen auf valantic, darunter 32 von 40 DAX-Unternehmen und viele internationale Marktführer. Mit mehr als 4.000 Lösungsberatern und -entwicklern und einem erwarteten Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro im Jahr 2024(e) ist valantic in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Portugal sowie an zahlreichen weiteren internationalen Standorten präsent. valantic betreibt eine einzigartige Struktur von Competence Centern und Expertenteams, die präzise auf die Digitalisierungsanforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind. Von der Strategie zur konkreten Umsetzung. Die Bandbreite der Dienstleistungen umfasst Digital Strategy and Analytics, Customer Experience, SAP Services, Smart Industries und Financial Services Automation. Nähere Informationen unter www.valantic.com.

Über commercetools

commercetools, ein globales Handelsunternehmen, ist der Marktführer im Bereich Composable Commerce. Wir befähigen Unternehmen dazu, Einkaufserlebnisse flexibel zu gestalten und marktübergreifend zu skalieren. Unsere Composable-Commerce-Plattform stellt einigen der einflussreichsten Unternehmen der Welt die erforderlichen Tools zur Verfügung, um flexibel zu agieren, digitale Angebote zukunftssicher zu machen, technische Risiken und Kosten zu senken und herausragende Erlebnisse zu entwickeln, die das Umsatzwachstum fördern.

Mit Sitz in München (Deutschland) und Durham (USA) und Beschäftigten auf fünf Kontinenten hat commercetools eine globale Renaissance des digitalen Handels angestoßen, indem es Cloud-native, Technologie-agnostische, unabhängige Komponenten zu einem einzigartigen System kombiniert, das die individuellen Anforderungen von Unternehmen adressiert. Wir ermöglichen Marken wie Audi, Danone, Eurorail, NBCUniversal, Sephora und der Volkswagen Group dem Wandel des Marktes und der Verbraucherpräferenzen stets einen Schritt voraus zu sein, indem wir einzigartige, dynamische Nutzererlebnisse schaffen. Weitere Informationen auf commercetools.com.

