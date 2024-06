Quantexa wird bis Ende 2024 einen ARR von 100 Mio. USD erzielen, angetrieben durch den wachsenden Decision Intelligence Markt im Wert von *500 Mrd. USD

Neue Unternehmenskunden trugen mit 20 % (+) zum ARR des Geschäftsjahres bei

Durch die enge Verknüpfung von Unternehmensdaten und KI-Strategien steigt der durchschnittliche Vertragswert von Quantexa im Geschäftsjahr 2024 um 15 %



LONDON und NEW YORK, June 05, 2024, ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den privaten und öffentlichen Sektor, seine anhaltende globale Geschäftsdynamik und die Wachstumshöhepunkte seines Geschäftsjahres 2024 vom 1. April 2023 bis 31. März 2024 bekanntgegeben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Kunden dabei zu helfen, die Vorteile praktischer Anwendungen von vertrauenswürdigen Daten und künstlicher Intelligenz (KI) zu nutzen, und hat sein Ziel erreicht, nachhaltiges Wachstum durch eine verstärkte Einführung von Plattformen und Lösungen sowie eine geografische und branchenspezifische Expansion zu fördern.

Quantexa wurde 2016 in London gegründet und beschäftigt heute mehr als 700 Teammitglieder an 15 Standorten weltweit. Das Unternehmen schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem Anstieg des ARR im Bereich Decision Intelligence um 40 % und einer Nettobindungsrate von 120 % (+) ab.

Finanzielle Highlights für das Geschäftsjahr 2024:

Gewinnung neuer Tier-1-Kunden aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Medien, Technologie und dem öffentlichen Sektor, die dazu beitragen, die Marktexpansionsstrategie von Quantexa zu beschleunigen und einen Beitrag von 20 % (+) zum ARR des Geschäftsjahres zu leisten.

zum ARR des Geschäftsjahres zu leisten. Über 25 % der 50 größten Banken der Welt haben die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa eingesetzt, um eine vertrauenswürdige Datengrundlage zu schaffen und die Vorteile der Operationalisierung von KI zu nutzen.

der 50 größten Banken der Welt haben die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa eingesetzt, um eine vertrauenswürdige Datengrundlage zu schaffen und die Vorteile der Operationalisierung von KI zu nutzen. Der ARR im Bereich Decision Intelligence wuchs um mehr als 30 % in Amerika und > 50 % in Europa und dem Nahen Osten.

in Amerika und in Europa und dem Nahen Osten. Angeführt von einer 30%igen Steigerung des ARR in seinen Data Management- und FinCrime Solution-Suites, konnte das Unternehmen weiterhin ein signifikantes Umsatzwachstum verzeichnen, wobei die Akzeptanz seiner Lösungs-Suites zunahm. So hilft das Unternehmen Branchenführern, spezifische Probleme zu lösen und neue Umsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Steigerung des ARR in seinen Data Management- und FinCrime Solution-Suites, konnte das Unternehmen weiterhin ein signifikantes Umsatzwachstum verzeichnen, wobei die Akzeptanz seiner Lösungs-Suites zunahm. So hilft das Unternehmen Branchenführern, spezifische Probleme zu lösen und neue Umsatzmöglichkeiten zu nutzen. Der erfolgreiche Abschluss der Übernahme von Aylien und die anschließende Integration in das Technologieportfolio von Quantexa haben zu einem jährlichen Umsatzwachstum von 16 % für das News Intelligence-Angebot von Quantexa beigetragen.



Bemerkenswerte Meilensteine im Geschäftsjahr 2024:

Im April 2023 gab Quantexa bekannt, dass es eine Serie E-Finanzierungsrunde (https://www.quantexa.com/press/series-e-funding-round/) in Höhe von 129 Mio. USD abgeschlossen hat. Die jüngste Investitionsrunde sicherte dem britischen Technologieunternehmen den Einhorn-Status mit einer Bewertung von 1,8 Mrd. USD und beschleunigte die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie innerhalb der auf 500 Mrd. USD** geschätzten DI-Kategorie.

(https://www.quantexa.com/press/series-e-funding-round/) in Höhe von 129 Mio. USD abgeschlossen hat. Die jüngste Investitionsrunde sicherte dem britischen Technologieunternehmen den Einhorn-Status mit einer Bewertung von 1,8 Mrd. USD und beschleunigte die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie innerhalb der auf 500 Mrd. USD** geschätzten DI-Kategorie. Im Juli 2023 kündigte Quantexa an, in den nächsten drei Jahren massiv in die weltweite Branche der künstlichen Intelligenz (KI) zu investieren, um Kunden dabei zu helfen, den Einsatz von KI zum Schutz, zur Optimierung und zum Wachstum ihrer Organisationen voranzutreiben.

Im November 2023 kündigte Quantexa die Eröffnung des neuen Hauptsitzes für den asiatisch-pazifischen Raum (https://www.quantexa.com/press/asia-pacific-headquarters/) in Singapur an, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Die Eröffnung ist Teil eines umfassenderen regionalen Expansionsplans und folgt auf den Start der japanischen Niederlassung von Quantexa in Tokio im Juli 2023 und die langjährige Präsenz in Melbourne, Sydney und Malaysia.

(https://www.quantexa.com/press/asia-pacific-headquarters/) in Singapur an, um die Nähe zu seinen Kunden zu gewährleisten. Die Eröffnung ist Teil eines umfassenderen regionalen Expansionsplans und folgt auf den Start der japanischen Niederlassung von Quantexa in Tokio im Juli 2023 und die langjährige Präsenz in Melbourne, Sydney und Malaysia. Im Januar 2024 veröffentlichte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Forrester Consulting die Studie " The Total Economic Impact (https://www.quantexa.com/resources/tei-report/) of The Quantexa Decision Intelligence Platform", in der der ROI beschrieben wird, den Kunden durch den Einsatz seiner Technologie in Unternehmen und Behörden erzielen.

(https://www.quantexa.com/resources/tei-report/) of The Quantexa Decision Intelligence Platform", in der der ROI beschrieben wird, den Kunden durch den Einsatz seiner Technologie in Unternehmen und Behörden erzielen. Quantexa erläuterte seine Innovationsplattform-Roadmap (https://www.quantexa.com/press/microsoft-partnership-product-roadmap/) zur Unterstützung seines ehrgeizigen Plans, die aufstrebende Kategorie Decision Intelligence anzuführen, die Unternehmen und Behörden bei der Nutzung kontextbezogener Analysen und KI zur Verbesserung der organisatorischen Entscheidungsfindung unterstützt.

(https://www.quantexa.com/press/microsoft-partnership-product-roadmap/) zur Unterstützung seines ehrgeizigen Plans, die aufstrebende Kategorie Decision Intelligence anzuführen, die Unternehmen und Behörden bei der Nutzung kontextbezogener Analysen und KI zur Verbesserung der organisatorischen Entscheidungsfindung unterstützt. Im März 2024 wurde bekanntgegeben, dass die Decision Intelligence Platform von Quantexa von den University of Liverpool's Civic Health Innovation Labs (https://www.quantexa.com/press/creating-global-ai-hub-for-health-and-social-care/) (CHIL) und dem Mersey Care NHS Foundation Trust übernommen wird, einem der größten Trusts für physische und psychische Gesundheit im Nordwesten Englands, der mehr als 1,4 Millionen Menschen betreut.

(https://www.quantexa.com/press/creating-global-ai-hub-for-health-and-social-care/) (CHIL) und dem Mersey Care NHS Foundation Trust übernommen wird, einem der größten Trusts für physische und psychische Gesundheit im Nordwesten Englands, der mehr als 1,4 Millionen Menschen betreut. Durch eine strategische Partnerschaft mit Microsoft (https://www.quantexa.com/press/microsoft-partnership-product-roadmap/) ist die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ab sofort auf dem Microsoft Azure Marketplace für Finanzdienstleister und Behörden verfügbar. Die Unternehmen kündigten außerdem exklusive Pläne an, die Plattform für mittelgroße Banken in den Vereinigten Staaten anzubieten. Quantexa baut auch eine Microsoft Fabric Workload-Erfahrung auf.

(https://www.quantexa.com/press/microsoft-partnership-product-roadmap/) ist die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ab sofort auf dem Microsoft Azure Marketplace für Finanzdienstleister und Behörden verfügbar. Die Unternehmen kündigten außerdem exklusive Pläne an, die Plattform für mittelgroße Banken in den Vereinigten Staaten anzubieten. Quantexa baut auch eine Microsoft Fabric Workload-Erfahrung auf. Quantexa beendete das Geschäftsjahr mit mehr als 750 Mitarbeitern weltweit, 16k aktiven Nutzern der Decision Intelligence-Plattform und einer Nettobindungrate (Net Retention Rate, NRR) von 120 % (+).

Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa, dazu: "Die Beschleunigung unserer Bemühungen, der weltweit führende Anbieter von Decision Intelligence Technologie zu werden und ein starkes, nachhaltiges globales Wachstum zu erzielen, ist auf zwei Dinge zurückzuführen. Unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu helfen, ihre Daten für KI fit zu machen, sowie die Durchführung einer Reihe von strategischen Investitionen und Partnerschaften. Dieser Erfolg unterstreicht das unermüdliche Engagement von Quantexa, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, einige ihrer schwierigsten Herausforderungen in verschiedenen Branchen und in jedem Winkel der Welt zu lösen."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Branchenführer mit der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa innerhalb von 3 Jahren eine Investitionsrendite von 228 % erzielen, laden Sie die Total Economic Impactherunter.

* Eigene Marktdaten, die Quantexa aus einer von Gartner in Auftrag gegebenen Studie gewonnen hat.

** Einschließlich Wachstum der AML-, Betrugs- und KYC-Lösungssuite.

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware und leistet Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, zuverlässige betriebliche Entscheidungen anhand von Daten im Kontext zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz (KI) hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen, versteckte Risiken und neue Chancen aufzudecken, indem sie isolierte Daten zusammenführt und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource verwandelt. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit einer über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence Platform von Quantexa ergab, dass die Kunden innerhalb von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 700 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

