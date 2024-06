Freiburg (ots) -Der Polizei zufolge liegen deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen vor. Das mag schon sein. Dennoch scheinen sich die Vorfälle und Angriffe an Wahlkampfständen und bei politischen Veranstaltungen zu häufen (...). Für die Demokratie in diesem Land ist das eine Hypothek und Ausdruck einer tiefen Spaltung. Dass Letztere nun ausgerechnet von der AfD beklagt wird, gehört zu den Dingen, die (...) an Zynismus kaum zu überbieten sind. Schließlich lässt die Partei kaum eine Gelegenheit aus, ihre politischen Gegner herabzuwürdigen, mitunter auch offen anzufeinden. Aber auch den Vertretern der etablierten Parteien stünde es gut an, sich im Umgang mit der AfD und ihren Mitgliedern zu mäßigen. https://www.mehr.bz/khs158oPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5794907