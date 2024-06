DJ MÄRKTE USA/Fest - Nvidia-Wert steigt auf 3 Billionen Dollar

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die auch am Mittwoch weiter fallenden Marktzinsen in den USA haben am Aktienmarkt für Kauflaune gesorgt. Erfasst wurden davon insbesondere Aktien aus dem Wachstums- und Technologiesegment. Sie gelten wegen ihrer oft hohen Bewertungen als besonders zinsreagibel. Die Marktkapitalisierung des Chipherstellers Nvidia stieg getragen vom anhaltenden KI-Boom erstmals auf 3 Billionen Dollar.

Die Nasdaq-Indizes legten um bis zu 2,0 Prozent zu. Der S&P-500-Index verbesserte sich immer noch um 1,2 Prozent, der enger gefasste Dow-Jones-Index hinkte mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 38.807 Punkte hinterher. Gezählt wurden nach ersten Angaben an der Nyse 1.819 (Dienstag: 1.084) Kursgewinner und 1.011 (1.753) -verlierer. Unverändert gingen 52 (47) Titel aus dem Handel.

Am Rentenmarkt fielen die Renditen um bis zu 5 Basispunkte erneut deutlich. Rückenwind für die Zinssenkungshoffnungen kam vom ADP-Arbeitsmarktbericht. Demnach wurden im US-Privatsektor im Mai etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet. Der Bericht fiel damit aber zugleich auch nicht so schwach aus, dass er Konjunktursorgen auslöste. Gestützt wurde die Zinsfantasie auch davon, dass die kanadische Notenbank die Zinsen senkte, und die EZB dies am Donnerstag ebenfalls tun dürfte.

Verwiesen wurde auch auf die auf Viermonatstiefs gesunkenen Erdölpreise. Dies dürfte in der Folge die Inflation eindämmen, was ebenfalls Zinssenkungen begünstige. Mittlerweile wird eine erste Zinssenkung in den USA im September wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent eingepreist. Vor Wochenfrist waren es noch 55 Prozent.

Der Dollar zeigte sich zum Euro wenig verändert, der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu. Der Kanada-Dollar gab zum US-Dollar zunächst etwas stärker nach, erholte sich dann aber wieder. Laut den Devisenexperten der Commerzbank war die Zinssenkung in Kanada mit etwa 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit erwartet worden.

Der Goldpreis stieg vor dem Hintergrund des Abwärtstrends bei den Anleiherenditen deutlich um 27 Dollar auf 2.354 Dollar je Feinunze.

US-Dienstleistungssektor zeigt Stärke

Konjunktursorgen wurden unterdessen gedämpft von einem deutlich stärker als erwartet gestiegenen ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor im Mai. Daneben war auch aus dem für die Weltkonjunktur wichtigen China ein starker Einkaufsmanagerindex berichtet worden.

Die Erdölpreise zeigten sich nach einer fünftägigen Verlustserie in einer technischen Gegenbewegung um gut 1 Prozent erholt. Trotz positiver Konjunkturdaten aus China blieben Nachfragesorgen, zudem sei die Enttäuschung über die Beschlüsse der Opec+ vom Wochenende noch nicht verdaut. Derweil stiegen in der zurückliegenden Woche die US-Ölvorräte etwas, wohingegen Experten einen Rückgang erwartet hatten.

Hewlett Packard Enterprise haussieren - Nvidia 3 Billionen Dollar wert

Bei den Einzelwerten standen Hewlett Packard Enterprise (HPE) mit einem Kurssprung um 10,7 Prozent im Fokus. Die Ergebnisse des Server- und Cloud-Software-Unternehmens übertrafen die Erwartungen. Dabei verdoppelte sich der Quartalsumsatz mit KI-Servern. Die guten KI-Zahlen von HPE trieben den auf Rekordhoch liegenden Kurs des KI-Trendsetters Nvidia um weitere 5,2 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Chipriesen überstieg damit im Handelsverlauf erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar.

Für Crowdstrike ging es nach der Vorlage überraschend starker Quartalszahlen und einem zuversichtlichen Ausblick um 12,0 Prozent nach oben. Im Sog gewannen die Kurse der Cybersicherheitskonkurrenten Palo Alto und Zscaler 1,8 bzw. 3,2 Prozent.

Der Spezialist für Versicherungssoftware, Guidewire Software, erhöhte seine Jahresprognose nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen. Der Kurs machte einen Satz um 18 Prozent.

Tesla blieben mit einem Miniplus von 0,1 Prozent zurück. Tesla- und X-Chef Elon Musk hatte gesagt, dass Chips von Nvidia, die ursprünglich für die Tesla-Produktion vorgesehen waren, wegen logistischer Probleme an den Kurznachrichtendienst X umgeleitet wurden.

Dollar Tree gaben nach wie erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um rund 5 Prozent nach. Der Einzelhändler hatte auch mitgeteilt, dass ungünstiges Wetter die Umsatzentwicklung in der wichtigen Osterzeit gebremst habe. Dazu prüft Dollar Tree einen möglichen Verkauf oder eine Abspaltung von Family Dollar.

NXP Semiconductors gewannen 3,5 Prozent mit Plänen, gemeinsam mit Vanguard International Semiconductor für 7,8 Milliarden Dollar ein neues Werk in Singapur zu errichten.

Walkme machten einen Sprung um fast 43 Prozent. Die deutsche SAP übernimmt das israelische Unternehmen für 1,5 Milliarden Dollar, einen an der Nasdaq notierten Softwareanbieter.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.807,33 +0,2% 96,04 +3,0% S&P-500 5.354,03 +1,2% 62,69 +12,3% Nasdaq-Comp. 17.187,91 +2,0% 330,86 +14,5% Nasdaq-100 19.035,05 +2,0% 380,21 +13,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,72 -5,4 4,78 30,4 5 Jahre 4,30 -4,7 4,35 29,9 7 Jahre 4,28 -4,6 4,33 31,5 10 Jahre 4,28 -4,7 4,33 40,0 30 Jahre 4,43 -4,2 4,48 46,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0874 -0,1% 1,0874 1,0882 -1,6% EUR/JPY 169,74 +0,8% 169,40 168,50 +9,1% EUR/CHF 0,9714 +0,3% 0,9694 0,9681 +4,7% EUR/GBP 0,8501 -0,2% 0,8518 0,8511 -2,0% USD/JPY 156,10 +0,8% 155,76 154,83 +10,8% GBP/USD 1,2791 +0,1% 1,2766 1,2786 +0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2589 +0,2% 7,2527 7,2465 +1,9% Bitcoin BTC/USD 71.265,07 +0,9% 70.880,56 70.012,67 +63,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,13 73,25 +1,2% +0,88 +2,2% Brent/ICE 78,45 77,52 +1,2% +0,93 +3,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,395 34,10 -2,1% -0,70 +12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.353,91 2.326,90 +1,2% +27,02 +14,1% Silber (Spot) 29,98 29,53 +1,5% +0,46 +26,1% Platin (Spot) 999,25 992,00 +0,7% +7,25 +0,7% Kupfer-Future 4,62 4,55 +1,6% +0,07 +18,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 16:08 ET (20:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.