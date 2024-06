An der Börse kann derzeit von Euphorie kaum die Rede sein. Zwar halten sich DAX und Co. auf einem ansehnlichen Niveau, es gab am Dienstag aber stellenweise deutliche Verluste zu sehen. So mancher frische Hype schien sich bereits in Luft aufzulösen, was sich auch in Übersee beobachten ließ.An der Wall Street sorgte Gamestop (US36467W1099) am Montag noch für viele strahlende Gesichter. Ein paar Posts des Finfluencers Keith Gill in den sozialen Medien reichten aus, um die Aktie wieder einmal in die Höhe schießen zu lassen. In der Spitze ging es um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...